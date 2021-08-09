Ці правила діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх повнолітніх. Підлітки віком від 12 до 17 років мають надати такий доказ з 30 серпня.

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Коли потрібен паспорт вакцинації у Франції

ресторани;

міжміські автобуси;

потяги;

літаки;

ярмарки;

заклади охорони здоров’я

кінотеатру;

музею чи великої події.

Правила менш жорстокі, ніж планували

Однак, як міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив у неділю, деякі правила не будуть такими жорсткими, як планувалося спочатку. Наприклад, негативний тест буде дійсним протягом 72 годин замість 48. Також будуть дозволені самостійні тести, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.

Коронавірус у Франці: коротко