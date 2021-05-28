Еммануель Макрон зазначив, що наразі розглядаються всі варіанти стосовно вакцинації деяких груп населення.

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Президент Франції відповів на питання про те, як він ставиться до ідеї обов'язкового щеплення від коронавірусу для представників певних професій.

"Всі двері відкриті", – сказав Макрон.

Франція з 31 травня розпочне масову вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років. Також уряд оголосив про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.

За даними Апарату РНБО України, у Франції з початку епідемії коронавірусу виявили 5 697 081 випадок інфікування.

На жаль, 109 327 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 389 тисяч осіб одужали.

У світовому рейтингу щодо захворюваності на коронавірус Франція займає четверте місце після США, Індії та Бразилії.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу