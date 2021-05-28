У Франції, ймовірно, введуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для деяких людей

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що для деяких груп французького населення вакцинація проти коронавірусної інфекції може бути обов'язковою.

Еммануель Макрон зазначив, що наразі розглядаються всі варіанти стосовно вакцинації деяких груп населення.

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Президент Франції відповів на питання про те, як він ставиться до ідеї обов'язкового щеплення від коронавірусу для представників певних професій.

"Всі двері відкриті", – сказав Макрон.

Франція з 31 травня розпочне масову вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років. Також уряд оголосив про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.

За даними Апарату РНБО України, у Франції з початку епідемії коронавірусу виявили 5 697 081 випадок інфікування.

На жаль, 109 327 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 389 тисяч осіб одужали.

У світовому рейтингу щодо захворюваності на коронавірус Франція займає четверте місце після США, Індії та Бразилії.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу