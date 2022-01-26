Того, хто її практикує навіть можуть посадити у в'язницю. За відповідний закон проголосували усі 142 депутати.

Увага Препарат від жіночого безпліддя виявися неочікувано корисним для чоловіків

Про що мовиться у законі

Згідно з новим законом, покарання чекає на тих, хто намагається змінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність людей, зокрема передбачено:

позбавлення волі на термін до 2 років;

штраф у 30 тисяч євро.

За "лікування" неповнолітніх та інших людей із чутливих верств населення покарання можуть збільшити – до 3 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 45 тисяч євро.

Новий закон також дозволяє тим, хто постраждав від такої практики подавати цивільні позови проти тих, хто їх піддав такому "лікуванню".

Він набуде чинності протягом наступних двох тижнів після підписання президентом Емманюелем Макроном. Глава держави підтримав цей закон та сказав: "Давайте пишатися цим. Бо бути собою – це не злочин".

Що таке конверсійна терапія? Репаративна, або конверсійна, терапія є комплексом медикаментозних і психотерапевтичних методів, спрямованих на так зване виправлення "сексуальних відхилень" і повернення пацієнта до умовної "гендерної норми". Тобто, ґрунтується на твердженні, що сексуальну орієнтацію людини нібито можна змінити, або "вилікувати".



Конверсійну терапію Репаративна, або конверсійна, терапія є комплексом медикаментозних і психотерапевтичних методів, спрямованих на так зване виправлення "сексуальних відхилень" і повернення пацієнта до умовної "гендерної норми". Тобто, ґрунтується на твердженні, що сексуальну орієнтацію людини нібито можна змінити, або "вилікувати".Конверсійну терапію відкинули професійні медичні асоціації США та європейських країн як таку, що не має доказової бази. Гомосексуальність як захворювання видалили зі списку діагнозів Американської психіатричної асоціації у 1973 році. Всесвітня організація охорони здоров'я виключила цей термін з Міжнародної класифікації хвороб у 1990 році. Однак конверсійну терапію, як і раніше, практикують в усьому світі.

Нещодавно вчені дійшли висновку, що не існує ізольованого гена, який визначає сексуальний потяг до осіб своєї статі. Водночас приблизно на 25% ця схильність обумовлена генетичними чинниками

Заборона "лікувати" гомосексуалів по всьому світу