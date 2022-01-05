Причин хвилюватись немає

І головне – дослідження, яке описує штам, це препринт наукової статті марсельських лікарів.

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Ще 22 листопада експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я почали відстежувати зміни на постійній основі, надавши новому варіанту статус "під наглядом" (VUM).

Це найнижчий рівень класифікації ВООЗ. Його привласнюють, коли лікарі та вчені мають підстави підозрювати, що виявлені мутації можуть теоретично спровокувати появу у вірусу нових властивостей, а в майбутньому, можливо, і призвести до формування більш небезпечної інфекції.

Класифікація ВООЗ

Якщо в міру появи нових даних підозри посилюються, варіант переходить спочатку в розряд таких, "що представляють інтерес", а потім – "такий, що викликає занепокоєння".

Наприклад, варіант Омікрон, виявлений у ПАР 24 листопада, пройшов цей шлях за кілька днів.

Натомість статус мутації B.1.640 (IHU) за останні півтора місяця не змінився.

Довідка: Штам підтвердили у 12 людей. За даними Середземноморського госпітально-університетського інституту, мутація поширюється у французькому місті Форкальк'є в Провансі. Мутація отримала назву IHU, попередньо до Європи вірус потрапив з Камеруну, де рівень вакцинації в край низький – менш як 3%.

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