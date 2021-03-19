Французький прем'єр зробив щеплення вакциною AstraZeneca
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це відбулося у прямому ефірі.
Джерело:BFMTV
Про свій намір зробити щеплення цим препаратом він завив ще 18 березня під час щотижневої пресконференції про епідеміологічну ситуацію в країні.
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Після опублікування висновку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), відповідно до якого вакцина визнана безпечною, Жан Кастекс заявив, що з 19 березня у Франції відновиться застосування вакцини AstraZeneca.
Зараз у Франції роблять вакцинацію лише людям старше 75 років. Політик не входить в цю вікову категорію, йому 55 років. Але Кастекс наголосив, що збирається зробити щеплення цією вакциною, щоб показати, що французи можуть їй довіряти.
Як відбувалася вакцинація Жана Кастекса
Ін'єкцію зробили прем'єру у військовому госпіталі міста Сен-Манді в паризькому регіоні Кастекс, увійшовши в приміщення лікарні, де все було підготовлено для проведення вакцинації, зняв піджак і закатав рукав білої сорочки, не знімаючи її. Після щеплення глава французького уряду підняв великий палець вгору і сказав, що "нічого не відчув".
Яка ситуація з коронавірусом у Франції
- З 19 березня у 16 департаментах з найтривожнішою епідемічною ситуацією вводять жорсткий локдаун.
- За останню добу у Франції виявили майже 35 тисяч нових заражень, померли 273 хворих на коронавірус.
- У лікарнях перебувають 25 389 пацієнтів, ця цифра з попереднього дня зросла на 1661.
- Від початку пандемії у Франції було зафіксовано понад 4,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, понад 91 тисяча людей померли.
Що відомо про вакцину AstraZeneca
- 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
- Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.
- Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.
- Вакцину від AstraZeneca вводять у два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.
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