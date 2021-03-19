Французький прем'єр зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Джерело:BFMTV
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це відбулося у прямому ефірі.
Про свій намір зробити щеплення цим препаратом він завив ще 18 березня під час щотижневої пресконференції про епідеміологічну ситуацію в країні.
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Після опублікування висновку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), відповідно до якого вакцина визнана безпечною, Жан Кастекс заявив, що з 19 березня у Франції відновиться застосування вакцини AstraZeneca.
Зараз у Франції роблять вакцинацію лише людям старше 75 років. Політик не входить в цю вікову категорію, йому 55 років. Але Кастекс наголосив, що збирається зробити щеплення цією вакциною, щоб показати, що французи можуть їй довіряти.
Ін'єкцію зробили прем'єру у військовому госпіталі міста Сен-Манді в паризькому регіоні Кастекс, увійшовши в приміщення лікарні, де все було підготовлено для проведення вакцинації, зняв піджак і закатав рукав білої сорочки, не знімаючи її. Після щеплення глава французького уряду підняв великий палець вгору і сказав, що "нічого не відчув".