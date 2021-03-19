Французький прем'єр зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це відбулося у прямому ефірі.

Про свій намір зробити щеплення цим препаратом він завив ще 18 березня під час щотижневої пресконференції про епідеміологічну ситуацію в країні.

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Після опублікування висновку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), відповідно до якого вакцина визнана безпечною, Жан Кастекс заявив, що з 19 березня у Франції відновиться застосування вакцини AstraZeneca.

Зараз у Франції роблять вакцинацію лише людям старше 75 років. Політик не входить в цю вікову категорію, йому 55 років. Але Кастекс наголосив, що збирається зробити щеплення цією вакциною, щоб показати, що французи можуть їй довіряти.

Як відбувалася вакцинація Жана Кастекса

Ін'єкцію зробили прем'єру у військовому госпіталі міста Сен-Манді в паризькому регіоні Кастекс, увійшовши в приміщення лікарні, де все було підготовлено для проведення вакцинації, зняв піджак і закатав рукав білої сорочки, не знімаючи її. Після щеплення глава французького уряду підняв великий палець вгору і сказав, що "нічого не відчув".

Яка ситуація з коронавірусом у Франції

З 19 березня у 16 департаментах з найтривожнішою епідемічною ситуацією вводять жорсткий локдаун.

За останню добу у Франції виявили майже 35 тисяч нових заражень, померли 273 хворих на коронавірус.

У лікарнях перебувають 25 389 пацієнтів, ця цифра з попереднього дня зросла на 1661.

Від початку пандемії у Франції було зафіксовано понад 4,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, понад 91 тисяча людей померли.

Що відомо про вакцину AstraZeneca