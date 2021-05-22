Влада оголосила про те, що вакцинація для жителів району буде прискореною. За їхніми словами, "тривожна" ситуація знаходиться під контролем.

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У місцевому агентстві охорони здоров'я попросили якомога швидше почати вакцинацію всіх жителів району віком від 18 років. Наразі у Франції зробити щеплення можуть лише жителі з серйозними проблемами зі здоров'ям або старше 55 років.

Що відомо про інфікування новим штамом коронавірусу

Так, спершу у Бордо послабили карантинні обмеження, а на другий день стало відомо про спалах рідкісного штаму коронавірусу.

Всього виявлено близько 50 випадків зараження мутацією коронавірусу. У всіх пацієнтів коронавірус протікає в легкій формі і госпіталізації вони не потребують.

Видання зазначає, що виявлений в Бордо варіант коронавируса є мутацією вже відомого британського штаму.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline