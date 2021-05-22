Влада оголосила про те, що вакцинація для жителів району буде прискореною. За їхніми словами, "тривожна" ситуація знаходиться під контролем.
Читайте також Розбагатіти на вакцині проти COVID: керівники Moderna і BioNTech стали доларовими мільярдерами
У місцевому агентстві охорони здоров'я попросили якомога швидше почати вакцинацію всіх жителів району віком від 18 років. Наразі у Франції зробити щеплення можуть лише жителі з серйозними проблемами зі здоров'ям або старше 55 років.
Що відомо про інфікування новим штамом коронавірусу
Так, спершу у Бордо послабили карантинні обмеження, а на другий день стало відомо про спалах рідкісного штаму коронавірусу.
Всього виявлено близько 50 випадків зараження мутацією коронавірусу. У всіх пацієнтів коронавірус протікає в легкій формі і госпіталізації вони не потребують.
Видання зазначає, що виявлений в Бордо варіант коронавируса є мутацією вже відомого британського штаму.
Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом – це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.
- Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості.
- Іноді різні штами вірусу можуть виявлятися в одному зразку в різний проміжок часу або навіть одночасно. Це нормальне явище, адже в організмі віруси розмножуються, розвиваються та мутують таким чином, аби вижити.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпесом, віспою та вірусом папіломи людини).