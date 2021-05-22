У французькому Бордо виявили рідкісну мутацію коронавірусу

У французькому місті Бордо в районі Батаклан виявили спалах "вкрай рідкісного" штаму коронавірусної інфекції. У місцевому санітарному відомстві сказали, що йдеться про британський штам, який ще отримав додаткову мутацію.

Влада оголосила про те, що вакцинація для жителів району буде прискореною. За їхніми словами, "тривожна" ситуація знаходиться під контролем.

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У місцевому агентстві охорони здоров'я попросили якомога швидше почати вакцинацію всіх жителів району віком від 18 років. Наразі у Франції зробити щеплення можуть лише жителі з серйозними проблемами зі здоров'ям або старше 55 років.

Що відомо про інфікування новим штамом коронавірусу

Так, спершу у Бордо послабили карантинні обмеження, а на другий день стало відомо про спалах рідкісного штаму коронавірусу.

Всього виявлено близько 50 випадків зараження мутацією коронавірусу. У всіх пацієнтів коронавірус протікає в легкій формі і госпіталізації вони не потребують.

Видання зазначає, що виявлений в Бордо варіант коронавируса є мутацією вже відомого британського штаму.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline