Вчені підтвердили, що завдяки унікальному складу яблука здатні покращувати пам'ять людей і, зокрема, процес навчання.

Все завдяки флавоноїдам

Експерименти, проведені на мишах, виявили збільшення сірої речовини в мозку тварин після введення їм флавоноїдів, на які багаті фрукти і овочі. Отримані ефекти можна було порівняти з тими, які спостерігалися після спеціальних вправ, що поліпшують роботу мозку.

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Яблука мають кращий ефект

Але найкраще на роботу мозку може вплинути вживання саме яблук.

Це стосується гіпокампу, частини лімбічної системи головного мозку, життєво важливої для пам’яті, навчання та навігації.

Професор Герд Кемперманн з Німецького центру нейродегенеративних захворювань і співавтор дослідження пояснив цей ефект.

Високі концентрації фітонутрієнтів, отримані з яблук, стимулюють генерацію нових нейронів – процес, який називають нейрогенезом. Яблука містять прогенні з’єднання як у шкірці, так і в м'якоті,

– зауважив дослідник.

Чи можна компенсувати дію яблучним соком

Цікаво, що вживання яблучного соку, на думку вчених, не приносить подібної користі здоров’ю мозку, оскільки містить набагато менше корисних інгредієнтів.