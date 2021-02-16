Фрукт, який допоможе зберегти пам'ять

Джерело:Stem Cell Reports
Вчені підтвердили, що завдяки унікальному складу яблука здатні покращувати пам'ять людей і, зокрема, процес навчання.
Експерименти, проведені на мишах, виявили збільшення сірої речовини в мозку тварин після введення їм флавоноїдів, на які багаті фрукти і овочі. Отримані ефекти можна було порівняти з тими, які спостерігалися після спеціальних вправ, що поліпшують роботу мозку.
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Але найкраще на роботу мозку може вплинути вживання саме яблук.Це стосується гіпокампу, частини лімбічної системи головного мозку, життєво важливої для пам’яті, навчання та навігації.
Професор Герд Кемперманн з Німецького центру нейродегенеративних захворювань і співавтор дослідження пояснив цей ефект.
Високі концентрації фітонутрієнтів, отримані з яблук, стимулюють генерацію нових нейронів – процес, який називають нейрогенезом. Яблука містять прогенні з’єднання як у шкірці, так і в м'якоті,
– зауважив дослідник.
Цікаво, що вживання яблучного соку, на думку вчених, не приносить подібної користі здоров’ю мозку, оскільки містить набагато менше корисних інгредієнтів.