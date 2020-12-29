Американські й канадські вчені з'ясували, що навіть одиничний, але позитивний досвід приймання психоделіків: псилоцибін, ЛСД або MDMA – може в довгостроковій перспективі знизити рівень стресу, депресії та тривоги у людей, які зіткнулися з расизмом.

У дослідженні брали участь 313 осіб: латиноамериканці, індіанці, азійці та темношкірі. Вони розповіли про свій досвід вживання психоделіків – в кожному випадків це було не більше десяти років тому, пише журнал Університету штату Огайо.

Також на тему: Галюциногені гриби в 4 рази ефективніші, ніж антидепресанти

Як відбувалося дослідження

Всі учасники дослідження стикалися з дискримінацією: несправедливим ставленням сусідів, вчителів або керівництва; помилковими звинуваченнями в неетичній поведінці й фізичному насильстві. Добровольці повідомили, що це викликало у них гнів і бажання послати расиста якомога далі, але вони стримувалися і нічого не говорили.

Учасників дослідження попросили оцінити свій стан за місяць до вживання наркотиків і в місяць після. Всі добровольці відзначили, що після психоделічного тріпу рівень їхньої тривоги, депресії та стресу був нижче, ніж до приймання препаратів.

Чим приємнішою і духовнішою була подорож – тим непомітніше ставали симптоми расової травми.

Зараз не існує підтверджених методів лікування расової травми. Це дослідження показує, що психоделіки можуть бути важливим засобом зцілення,

– вважають науковці.