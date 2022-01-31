Дослідження показали, що ефект від прийому психоделіків не відрізнявся від плацебо. Таких висновків дійшли психологи з університету Амстердаму.

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Вони провели дослідження за участю 52 осіб віком від 29 до 60 років. Добровольцям роздали по два пакети із препаратами, які ззовні нічим не відрізнялися одне від одного.

В одному з них були капсули з грибами Psilocybe galindoі – у них містилася десята частина від стандартної психоделічної дози псилоцибіна. У другому пакеті було плацебо.

Довідка. Малою дозою вважається 5 – 10% від стандартної кількості психоделіка. Прихильники мікродозингу (регулярного вживання психоделічних речовин у кількостях, що не порушують нормальне когнітивне функціонування) вважають, що регулярний прийом псилоцибіну або ЛСД у такій кількості може підвищити продуктивність, викликати приплив творчої енергії та покращити психологічний стан, проте дані – суперечливі.

Волонтери мали приймати препарат з першого пакета кожні 3 дні протягом 3 тижнів. Потім зробити двотижневу перерву і за такою ж схемою використовувати капсули з другого пакета.

Мікродози псилоцибіну не знижують депресію та тривожність

Вчені припустили, що мікродозинг псилоцибіну може знизити тривогу та депресію, посилити тілесні відчуття, а також вплинути на обробку емоцій.

Утім, наприкінці кожного курсу добровольці проходили психологічні тести. Їхні результати не показали статистично значущих відмінностей після прийому плацебо та психоделиків.

Деякі учасники дослідження здогадалися, що приймають псилоцибін, але це не вплинуло на результат.

Наукові дані про ефект мікродозингу суперечливі