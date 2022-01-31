Галюциногенні гриби виявились неефективними у боротьбі з деякими станами
Джерело:SAGE
Виявилося, що мікродози псилоцибіну, який є у галюциногенних грибах, не полегшують депресивні та тривожні стани.
Дослідження показали, що ефект від прийому психоделіків не відрізнявся від плацебо. Таких висновків дійшли психологи з університету Амстердаму.
Увага Створили електронну сигарету з кокаїном: для чого вона потрібна
Вони провели дослідження за участю 52 осіб віком від 29 до 60 років. Добровольцям роздали по два пакети із препаратами, які ззовні нічим не відрізнялися одне від одного.
- В одному з них були капсули з грибами Psilocybe galindoі – у них містилася десята частина від стандартної психоделічної дози псилоцибіна.
- У другому пакеті було плацебо.
Волонтери мали приймати препарат з першого пакета кожні 3 дні протягом 3 тижнів. Потім зробити двотижневу перерву і за такою ж схемою використовувати капсули з другого пакета.
Мікродози псилоцибіну не знижують депресію та тривожність
Вчені припустили, що мікродозинг псилоцибіну може знизити тривогу та депресію, посилити тілесні відчуття, а також вплинути на обробку емоцій.
Утім, наприкінці кожного курсу добровольці проходили психологічні тести. Їхні результати не показали статистично значущих відмінностей після прийому плацебо та психоделиків.
Деякі учасники дослідження здогадалися, що приймають псилоцибін, але це не вплинуло на результат.
Наукові дані про ефект мікродозингу суперечливі
- До подібних висновків дійшли британські вчені. Вони встановили, що мікродози ЛСД не покращують настрій та креативні здібності – це ефект плацебо.
- А ось канадські вчені заявили про прямо протилежні результати. Їхнє дослідження показало, що мікродози психоделіків допомагають боротися з депресією та тривожністю. Але тоді пацієнти приймали терапевтичну дозу психоделіку.
- Ба більше, Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) привласнило статус проривної терапії використанню псилоцибіну для лікування депресії, що має забезпечити прискорене впровадження цієї методики в клінічну практику (сьогодні оборот цього психоделіка та грибів, що містять його, перебуває під суворим контролем у більшості країн світу).