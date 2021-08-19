Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку.

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Зокрема, Гебрейесус вважає, що потрібний "тимчасовий мораторій" на ревакцинацію у всьому світі.

Це продовжить боротьбу з пандемією на роки

Несправедливий розподіл вакцин – ганьба для всього людства, й якщо ми не будемо боротися з нею разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці,

— заявив Гебрейесус.

Всього 10 країні у світі має достатньо вакцин

Керівник ВООЗ наголосив, що 75% всіх введених у світі вакцин від коронавірусу припадають всього на 10 країн.

Що відомо про ревакцинацію у США

Влада США раніше озвучила плани з 20 вересня почати вводити третю дозу вакцини тим, хто понад вісім місяців тому отримав щеплення препаратами від Pfizer або Moderna.

Як відомо, у Pfizer нещодавно оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

Водночас вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність з часом.

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