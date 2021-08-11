Брюс Ейлвард – радник гендиректора ВООЗ

"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у розв'язанні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами – 24 канал). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини".