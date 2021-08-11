Ганебна нерівність, – ВООЗ про розподіл COVID-вакцин у світі
Джерело:Republicworld
У Всесвітній організації охорони здоров'я відреагували на розподіл вакцин проти коронавірусу у світі. У відомстві помітили проблему нерівності. Вони висловили сильне невдоволення ситуацією, яка склалася.
Про це розповів радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард. Він наголосив про необхідність припинити "ганебну нерівність" щодо розподілу вакцин проти COVID-19.
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Зокрема, він звинуватив у цій проблемі розвинені країни світу. Зокрема, Ейлвард порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".
Брюс Ейлвард – радник гендиректора ВООЗ
"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у розв'язанні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами – 24 канал). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини".
"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали: "Ми розв'яжемо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни будуть вакциновані", – підкреслив Ейлвард.
Передісторія з розподілом вакцин
- Раніше, в серпні 2021 року генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус закликав тимчасово не щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19, щоб препарат доставили до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.
- Зараз багато країн говорить про можливість щеплювати бустерною дозою певні групи населення попри заклики.