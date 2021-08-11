Ганебна нерівність, – ВООЗ про розподіл COVID-вакцин у світі

Про це розповів радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард. Він наголосив про необхідність припинити "ганебну нерівність" щодо розподілу вакцин проти COVID-19.

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Зокрема, він звинуватив у цій проблемі розвинені країни світу. Зокрема, Ейлвард порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".

Брюс Ейлвард – радник гендиректора ВООЗ "У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у розв'язанні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами – 24 канал). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини".

"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали: "Ми розв'яжемо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни будуть вакциновані", – підкреслив Ейлвард.