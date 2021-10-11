Газовані напої без цукру: чи можна їх вживати на дієті

Переважно газовані напої без цукру вживають люди, які хочуть позбутися зайвої ваги або ж уникають підсолоджувачів задля підтримки здоров'я та ваги. Але дослідження свідчать, що ці напої не такі корисні, як здаються.

Газовані напої самі по собі є шкідливими. Але виявилось, що звичайні солодкі напої здоровіші, ніж їхні "дієтичні" аналоги.

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Штучні підсолоджувачі провокують голод

"Дієтичні" газовані напої зі штучними підсолоджувачами провокують бажання з’їсти ще більше солодких висококалорійних продуктів. Вся річ у властивості штучного замінника цукру – сукралози, яка входить до вмісту більшості таких напоїв.

Як проводилось дослідження

Трьом різним групам людей з різною вагою тіла та статтю давали пити 300 мілілітрів "дієтичного" напою з підсолоджувачами, звичайну газовану воду або ж прісну воду.

Ділянки мозку учасників, відповідальні за голод і спрагу, перевіряли на МРТ. В процесі учасникам експерименту показували фото різної їжі.

Висновки дослідження

Штучний підсолоджувач сукралоза з "дієтичних" газованих напоїв викликав значно більше почуття голоду серед жінок і людей із зайвою вагою, ніж напої, які містили звичайний цукор.

Наш мозок досить розумний і його важко збити з пантелику. Коли мозок бачить, що ви спожили дуже солодку їжу або напій без жодних калорій, він шукає калорійну їжу із цукром, щоби компенсувати цю відсутність,

– розповіла дієтологиня та лікарка-кардіолог Мішель Рутенштейн.

Окрім цього, під час досліджень на гризунах вчені виявили, що відчуття голоду підсилює ще один замінник цукру – аспартам. Він ушкоджував ту ділянку мозку гризунів, яка відповідає за почуття ситості й підказує тілу, коли зупинитись їсти.