Проте структурні відмінності в жирових клітинах та їхній розподіл по всьому тілу значно ускладнюють це завдання.
Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви
Одним із інструментів для вивчення властивостей та особливостей тканин є метод генного редагування CRISPR/Cas9. Завдяки йому вдається вивчити функції конкретних генів та молекулярних шляхів.
Механізм роботи жиру
Досі не вдавалося докладно вивчити так званий бурий жир, який, на відміну від білого, вважається корисним і відповідає за термогенез.
Наразі вчені показали, що може впливати на цей тип жирової тканини, а також виявили несподівані деталі у роботі його механізму.
Проривні результати
Команді з університету Мічігану вдалося добитися проривних результатів. Використовуючи CRISPR/Cas9, вони змогли успішно вплинути на бурий жир і визначити раніше невідомі особливості механізму його роботи.
Що вони з'ясували? Раніше вважалося, що ген UCP1 має вирішальне значення для бурого жиру і дозволяє йому генерувати тепло в організмі. Виявилося, що механізм значно складніший.
Попри блокування UCP1, гризунам, на яких проводили експерименти, вдалося адаптуватися до нових умов та підтримувати температуру тіла навіть у несприятливій обстановці.
Це вказує на інші шляхи, що беруть участь у температурному гомеостазі,
– зробили висновок автори.
Чому ця робота важлива
Отримані дані можуть прискорити важливі генетичні відкриття у вивченні ожиріння та призвести до нових стратегій терапії надмірної ваги.