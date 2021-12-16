Генетичний прорив: вчені вивчили новий механізм ожиріння за допомогою CRISPR

Надлишок жиру може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям. А розуміння того, як жирова тканина функціонує в організмі має вирішальне значення.

Проте структурні відмінності в жирових клітинах та їхній розподіл по всьому тілу значно ускладнюють це завдання.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Одним із інструментів для вивчення властивостей та особливостей тканин є метод генного редагування CRISPR/Cas9. Завдяки йому вдається вивчити функції конкретних генів та молекулярних шляхів.

Механізм роботи жиру

CRISPR/Cas9 успішно використовують для вивчення клітин серця, печінки, шкіри, нейронів, проте ніколи не досягали успіху при дослідженні бурого жиру.

Досі не вдавалося докладно вивчити так званий бурий жир, який, на відміну від білого, вважається корисним і відповідає за термогенез.

Наразі вчені показали, що може впливати на цей тип жирової тканини, а також виявили несподівані деталі у роботі його механізму.

Проривні результати

Команді з університету Мічігану вдалося добитися проривних результатів. Використовуючи CRISPR/Cas9, вони змогли успішно вплинути на бурий жир і визначити раніше невідомі особливості механізму його роботи.

Що вони з'ясували? Раніше вважалося, що ген UCP1 має вирішальне значення для бурого жиру і дозволяє йому генерувати тепло в організмі. Виявилося, що механізм значно складніший.

Попри блокування UCP1, гризунам, на яких проводили експерименти, вдалося адаптуватися до нових умов та підтримувати температуру тіла навіть у несприятливій обстановці.

Це вказує на інші шляхи, що беруть участь у температурному гомеостазі,

– зробили висновок автори.

Чому ця робота важлива

Отримані дані можуть прискорити важливі генетичні відкриття у вивченні ожиріння та призвести до нових стратегій терапії надмірної ваги.

За статистикою, приблизно 2 мільярди дорослих та дітей живуть із надмірною вагою. Тому ефективні методи лікування можуть значно знизити тягар супутніх ожиріння захворювань – метаболічних порушень, серцево-судинних проблем, раку та інших.