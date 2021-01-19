Німецькі вчені за допомогою генної терапії вперше змогли відновити рухливість задніх кінцівок у мишей після паралічу через розрив спинного мозку.

Автокатастрофи та спортивні травми можуть призводити до паралічу. У спинному мозку пошкоджуються нервові волокна, які передають інформацію з головного мозку м'язам. На жаль, вони не відновлюються самі по собі, тому інвалідність зберігається до кінця життя: без руху залишаються дві або всі чотири кінцівки, пише Nature.

Також на тему: Вчені вперше передали дані з комп'ютера в ДНК живих клітин

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні для відновлення нервових волокон і здатності до руху у мишей вчені використовували гіпер-інтерлейкін-6. Це "дизайнерський" білок (цитокін), який був синтезований в 1997 році з науковими цілями, в організмі людей і тварин він не виробляється.

У 2016 році, цей білок успішно використовувався в експерименті для відновлення зорового нерва у мишей. У новому експерименті вчені пошкоджували лабораторним мишам спинний мозок. Слідом за цим вони вводили їм в рухові відділи головного мозку спеціальні, непатогенні, віруси. Ці віруси несли генетичну інформацію про синтез гіпер-інтерлейкіну-6.

Відновлення рухливості кінцівок

Після того, як віруси проникли в мотонейрони (рухові нейрони) мозку, ці клітини "навчилися" синтезувати цей білок. Ця генетична інформація передалася і сусіднім нервовим клітинам, які відповідальні за процес ходіння. Таким чином, генна терапія стимулювала регенерацію нервових волокон в спинному мозку і тварини змогли пересуватися через дві-три тижні.

Вчені повідомляють, що результат перевершив їхні очікування: раніше такого ефекту при повній параплегії досягти не вдавалося. У майбутньому вчені планують встановити, чи буде аналогічним ефект від лікування, якщо його призначити не відразу після ушкодження, а через тижні.