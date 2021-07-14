Генне редагування зупинило розмноження коронавірусу в людських клітинах

Австралійські вчені використали технологію CRISPR для блокування реплікації вірусу SARS-CoV-2 в людських клітинах. Лабораторні випробування показали ефективність цього методу.

Метод показав свою ефективність також у припиненні реплікації вірусу в зразках штаму Альфа, який вперше виявили у Великій Британії. Незабаром мають розпочатися тести на тваринах.

До теми Які гени викликають важкий перебіг COVID-19

Технологія CRISPR – що це? Це технологія, яка дозволяє змінювати послідовності ДНК і модифікувати функції генів.

Вона неодноразово демонструвала свій високий потенціал в медицині, демонструючи свою ефективність проти спадкових хвороб, діабету та навіть раку.

Як CRISPR бореться з COVID-19

Фахівці з Інституту інфекції й імунітету імені Пітера Догерті використали фермент CRISPR-Cas13b, який зв'язується з певними послідовностями РНК нового коронавірусу і руйнує гени, які необхідні йому для розмноження всередині людських клітин.

Окрім цього, науковцям довелося розробити інструмент для розпізнання SARS-CoV-2, "систему наведення" для ферменту CRISPR.

Автори дослідження зауважили, що широке практичне застосування методів CRISPR в медицині стане реальністю через "роки, а не місяці". Але цей метод виявитися корисним в боротьбі з COVID-19.

Нам все ще потрібні ефективні методи лікування госпіталізованих з COVID. Зараз у нас маленький вибір варіантів лікування, і вони скорочують ризик смерті на 30% в кращому випадку,

– сказала керівниця команди дослідників Шерон Левін.

На її думку, ідеальним препаратом проти коронавірусу були б прості оральні антивірусні ліки, які пацієнти брали б відразу, як тільки отримували позитивний результат тесту на наявність вірусу в організмі. Цей підхід не дав би їм захворіти серйозно і знизив би навантаження на лікарні й систему охорони здоров'я. Саме цього команда Левін намагається домогтися за допомогою генетичних ножиць.