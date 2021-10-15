Дослідники проаналізували дані 465 пацієнтів, які були госпіталізовані до лікарень по всьому світу. Вони виявили, що прийом гепарину у високих дозах знижував смертність серед пацієнтів з середнім перебігом хвороби від усіх причин на 78%.

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Гепарин – що це за препарат Це універсальний антикоагулянт прямої дії, який запобігає утворенню тромбів. Терапевтичні дози гепарину використовуються при тромбозі глибоких вен або тромбоемболії легеневої артерії.

використовуються при тромбозі глибоких вен або тромбоемболії легеневої артерії. Профілактичні дози використовують для запобігання згортання крові пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

Наше дослідження підтверджує, що терапевтичні дози гепарину корисні для пацієнтів, які перебувають в палаті з COVID-19, але інші дослідження показують, що він може бути шкідливим для пацієнтів, яким необхідна інтенсивна терапія,

– заявив керівник дослідження Петер Юні.

Чому гепарин може бути корисним при COVID-19

Відомо, що коронавірус викликає посилене запалення й згортання крові в кровоносних судинах, що часто призводить до важкого перебігу хвороби й навіть смерті.

Вчені з Дослідницького центру прикладної охорони здоров'я лікарні Святого Михайла сподіваються, що їхнє дослідження зробить внесок у зміну рекомендацій по лікуванню пацієнтів з COVID-19. Гепарин – недорогий та доступний препарат. Особливо він може бути важливим для лікування хворих в регіонах з низькими темпами вакцинації.

Міжнародна група дослідників продовжить збирати та аналізувати дані щодо лікування інфікованих SARS-CoV-2.

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