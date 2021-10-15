Гепарин знижує ризик смерті від коронавірусу: дослідження
Джерело:BMJ
Недорогий і доступний в усьому світі препарат для розрідження крові знижує ризик смерті у госпіталізованих пацієнтів з середньою важкістю COVID-19. Такі висновки останнього дослідження, проведеного лікарнею Святого Михайла.
Дослідники проаналізували дані 465 пацієнтів, які були госпіталізовані до лікарень по всьому світу. Вони виявили, що прийом гепарину у високих дозах знижував смертність серед пацієнтів з середнім перебігом хвороби від усіх причин на 78%.
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Гепарин – що це за препарат
- Терапевтичні дози гепарину використовуються при тромбозі глибоких вен або тромбоемболії легеневої артерії.
- Профілактичні дози використовують для запобігання згортання крові пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні.
Наше дослідження підтверджує, що терапевтичні дози гепарину корисні для пацієнтів, які перебувають в палаті з COVID-19, але інші дослідження показують, що він може бути шкідливим для пацієнтів, яким необхідна інтенсивна терапія,
– заявив керівник дослідження Петер Юні.
Чому гепарин може бути корисним при COVID-19
Відомо, що коронавірус викликає посилене запалення й згортання крові в кровоносних судинах, що часто призводить до важкого перебігу хвороби й навіть смерті.
Вчені з Дослідницького центру прикладної охорони здоров'я лікарні Святого Михайла сподіваються, що їхнє дослідження зробить внесок у зміну рекомендацій по лікуванню пацієнтів з COVID-19. Гепарин – недорогий та доступний препарат. Особливо він може бути важливим для лікування хворих в регіонах з низькими темпами вакцинації.
Міжнародна група дослідників продовжить збирати та аналізувати дані щодо лікування інфікованих SARS-CoV-2.Від редакції: ми пишемо статті про препарати з інформативною метою. Застерігаємо вас не займатися самолікування та закликаємо радитись з лікарем. Не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці ліки. Завжди читайте інструкцію до препаратів, звертайте особливу увагу на протипоказання і радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах.