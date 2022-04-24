Про поширення хвороби повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Недугу підчепили 169 дітей.

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Випадки захворювання зареєстровані у:

  • Великій Британії (114),
  • Іспанії (13),
  • Ізраїлі (12),
  • Сполучених Штатах Америки (9),
  • Данії (6),
  • Ірландії (5),
  • Нідерландах (4),
  • Італії (4),
  • Норвегії (2),
  • Франції (2),
  • Румунії (1),
  • Бельгії (1).

Особливості хвороби

Захворювання на новий вид гепатиту фіксують переважно у дітей від 1 місяця до 16 років, водночас у 10% випадках була необхідна трансплантація печінки. Цікаво, що у більшості хворих не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, при цьому у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей.

Поширені віруси, що викликають гострий вірусний гепатит (віруси гепатиту A, B, C, D і E), не були виявлені в жодному з цих випадків,
– сказали у ВООЗ.

У невідомого гепатиту, ймовірно, є зв'язок із COVID-19, його зафіксували у 20 випадках. Крім того, у 19 випадках виявили супутню інфекцію коронавірусу та аденовірусу.

Зараз у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, яке включатиме:

  • детальну історію клінічної хвороби та впливу,
  • токсикологічні тести,
  • додаткові мікробіологічні тести.

Зокрема це стосується Великої Британії, де нещодавно спостерігалося значне збільшення кількості аденовірусних інфекцій у суспільстві, особливо серед дітей. Зі схожою проблемою стикнулись і в Нідерландах.