Про поширення хвороби повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Недугу підчепили 169 дітей.

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Випадки захворювання зареєстровані у:

Великій Британії (114),

Іспанії (13),

Ізраїлі (12),

Сполучених Штатах Америки (9),

Данії (6),

Ірландії (5),

Нідерландах (4),

Італії (4),

Норвегії (2),

Франції (2),

Румунії (1),

Бельгії (1).

Особливості хвороби

Захворювання на новий вид гепатиту фіксують переважно у дітей від 1 місяця до 16 років, водночас у 10% випадках була необхідна трансплантація печінки. Цікаво, що у більшості хворих не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, при цьому у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей.

Поширені віруси, що викликають гострий вірусний гепатит (віруси гепатиту A, B, C, D і E), не були виявлені в жодному з цих випадків,

– сказали у ВООЗ.

У невідомого гепатиту, ймовірно, є зв'язок із COVID-19, його зафіксували у 20 випадках. Крім того, у 19 випадках виявили супутню інфекцію коронавірусу та аденовірусу.

Зараз у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, яке включатиме:

детальну історію клінічної хвороби та впливу,

токсикологічні тести,

додаткові мікробіологічні тести.

Зокрема це стосується Великої Британії, де нещодавно спостерігалося значне збільшення кількості аденовірусних інфекцій у суспільстві, особливо серед дітей. Зі схожою проблемою стикнулись і в Нідерландах.