Гепатит невідомого походження: країнами Європи шириться загадкова дитяча хвороба
Джерело:ВООЗ
У США та декількох країнах Європи зафіксували випадки зараження дітей гепатитом невідомого походження. Від нього загинула вже одна дитина.
Про поширення хвороби повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Недугу підчепили 169 дітей.
Важливо Україна закупила інноваційні прилади для лікування ран
Випадки захворювання зареєстровані у:
- Великій Британії (114),
- Іспанії (13),
- Ізраїлі (12),
- Сполучених Штатах Америки (9),
- Данії (6),
- Ірландії (5),
- Нідерландах (4),
- Італії (4),
- Норвегії (2),
- Франції (2),
- Румунії (1),
- Бельгії (1).
Особливості хвороби
Захворювання на новий вид гепатиту фіксують переважно у дітей від 1 місяця до 16 років, водночас у 10% випадках була необхідна трансплантація печінки. Цікаво, що у більшості хворих не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, при цьому у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей.
Поширені віруси, що викликають гострий вірусний гепатит (віруси гепатиту A, B, C, D і E), не були виявлені в жодному з цих випадків,
– сказали у ВООЗ.
У невідомого гепатиту, ймовірно, є зв'язок із COVID-19, його зафіксували у 20 випадках. Крім того, у 19 випадках виявили супутню інфекцію коронавірусу та аденовірусу.
Зараз у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, яке включатиме:
- детальну історію клінічної хвороби та впливу,
- токсикологічні тести,
- додаткові мікробіологічні тести.
Зокрема це стосується Великої Британії, де нещодавно спостерігалося значне збільшення кількості аденовірусних інфекцій у суспільстві, особливо серед дітей. Зі схожою проблемою стикнулись і в Нідерландах.