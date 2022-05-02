Гепатит невідомого походження: наскільки це небезпечно та що відомо про нову хворобу

Гепатит – це запалення печінки, яке зазвичай виникає через вірус або надмірне вживання алкоголю. Особливість нового гепатиту невідомого походження, що він виникає у дітей.

Випадки невідомого гепатиту

Станом на 21 квітня 2022 року у 12 країнах було зареєстровано 169 випадків гострого гепатиту невідомого походження. В Україні такі випадки наразі не зафіксовані. Гепатит виявили у дітей віком від 1 місяця до 16 років. 17 дітям (приблизно 10%) знадобилася трансплантація печінки. Одна дитина померла.

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Звідки взявся гепатит невідомого типу

Вчені запустили міжнародне розслідування, щоб з'ясувати причини виникнення нового гепатиту. Ось які гіпотези вже не підтвердились:

новий гепатит не пов'язаний із вакцинацією проти коронавірусу. Відомо, що хворі діти були невакциновані;

немає жодного зв'язку з парацетамолом, передозування якого може спричинити печінкову недостатність;

лабораторні дослідження виключили вірусні гепатити типів А, В, С, D та Е у всіх випадках.

За даними ВООЗ, аденовіруси 41 типу виявили у 74 випадках гепатиту. SARS-CoV-2 ідентифікували у 20 випадках. У 19 осіб виявили одночасно дві інфекції SARS-CoV-2 та аденовірус 41-го типу.

Хоча аденовірус зараз вважається провідною теорією, він не повністю пояснює тяжкість клінічної картини. Аденовіруси – поширені патогени, вони зазвичай викликають інфекції, яких організм самостійно виробляє імунітет.

Вчені припускають, що новий гепатит міг з'явитися в результаті комбінації аденовірусу з іншим фактором, який зробив його сильнішим. Вони зазначили, що для підтвердження теорій та збору інформації потрібен час.

Симптоми нового гепатиту

пожовтіння білої частини очей чи шкіри – жовтяниця;

темна сеча;

фекалії сірого кольору;

свербіж шкіри;

біль у м'язах та суглобах;

висока температура;

постійне почуття втоми;

втрата апетиту;

біль в животі.

ВООЗ поки що не рекомендує жодних обмежень. Але як під час поїздок, так і без них батькам та опікунам варто бути уважними до симптомів гепатиту. При появі варто звернутися за медичною допомогою.