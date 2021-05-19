Небезпечний гепатит: як виявити та запобігти інфікуванню

До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом розповідаємо про причини розвитку, симптоми, профілактику та лікування захворювання. Гепатит – це запалення печінки, яке може пройти самостійно, а може призвести до тяжких наслідків, зокрема цирозу чи раку печінки.

Типи гепатиту

Джерело: МОЗ

Причиною розвитку гепатиту можуть бути зловживання алкоголем, деякі ліки, але найчастіше, коли ми говоримо про гепатит, йдеться про вірусний гепатит. Існує 5 основних вірусів гепатиту — A, B, C, D і E, зокрема B і C призводять до хронічних захворювань і є найчастішою причиною цирозу і раку печінки. Усі типи вірусів гепатиту мають різні шляхи передачі, механізми ушкодження печінки та тривалість захворювання.

До теми Чому може стати погано при здачі крові і що робити в такому разі

Гепатит В

Гепатит B спричиняє вірус гепатиту В. Вірус передається через кров та інші рідини організму інфікованої людини.

Шляхи передачі гепатиту В: від матері до дитини під час народження, через незахищені статеві контакти, медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг) та використання нестерильних інструментів при вживанні наркотиків.

Варто знати! Вірус гепатиту B не передається через годування груддю, обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, користування громадськими басейнами.

Можливі ускладнення гепатиту В: хронічна хвороба печінки та ризик смерті від цирозу та раку печінки.

Вірус гепатиту A

Приблизно у 30–50% дітей, інфікованих у віці від 1 до 6 років, розвивається хронічний гепатит B. У 20–30% людей, інфікованих гепатитом B у дитинстві, надалі розвивається цироз та рак печінки.

Гепатит А ще називають жовтухою — це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку, передається фекально-оральним шляхом через споживання брудних продуктів чи води. Вірус гепатиту А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки й рідко завершується смертю.

Симптоми гепатиту Джерело: МОЗ підвищена температура,

слабкість,

відсутність апетиту,

діарея,

блювота,

неприємні відчуття в животі,

сеча стає темнішою,

пожовтіння шкіри і білків очей.

Вірус гепатиту C

Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію, а може протікати безсимптомно. Симптоми досить неспецифічні, людина може відчувати втому і не знати, що хвора на гепатит С. Лікування займає від 12 до 24 тижнів.

Гепатит C передається шляхом проникнення вірусу в кров. Крім того, гепатит C передається статевим шляхом.

Заходи профілактики гепатиту C:

рекомендації ВООЗ

дотримуйтесь гігієни рук; слідкуйте за безпечним здійсненням медичних ін'єкцій; донорську кров слід тестувати на гепатити B і C; підвищити інформованість медичного персоналу про шляхи інфікування гепатитом C; правильно і регулярно використовувати презервативи. вживати термічно оброблену їжу, добре мити овочі, фрукти, ягоди й зелень, кип'ятити воду, не пити з відкритих джерел.

Гепатит D

Вірус гепатиту D – невеликий РНК-вмісний інфекційний агент є вірусом-сателітом, для розвитку інфекції необхідно, щоб клітини були уже заражені вірусом гепатиту B.

Може мати як гострий, так і хронічний перебіг. Вірус передається під час контакту з кров'ю або іншими фізіологічними рідинами інфікованого. Від матері до дитини передається рідко.

Гепатит Е

Одночасне інфікування гепатитами B та D може призвести до гепатиту в помірній або тяжкій формі, але зазвичай настає повне одужання і хронічний гепатит D розвивається рідко (у менш ніж 5% випадків гострого гепатиту).

Гепатит E – передається фекально-оральним шляхом, має доброякісний перебіг, однак у вагітних та породіль може мати тяжкий перебіг з розвитком печінкової енцефалопатії та високими ризиками смерті. Вірус порівняно нестійкий у зовнішньому середовищі, гине при кип'ятінні, під впливом антисептиків, однак може тривало зберігатися в прісній воді.

Як виявити гепатит

Це важливо! Дані ВООЗ свідчать, що у світі лише 9% людей із хронічним вірусом гепатиту B і 20% з інфікованих вірусним гепатитом C знають про свій діагноз.

60% захворювань печінки виникають через інфікування вірусними гепатитами B і С. Крім того, у світі близько 15 мільйонів людей мають хронічну інфекцію гепатиту D.

Єдиний можливий спосіб діагностики гепатиту – тестування.

Для аналізу беруть кров з вени і проводять відразу кілька тестів. Вони можуть включати :

Тести на гепатит А

Антитіла до вірусу гепатиту A (IgM). Тест може виявити тільки антитіла IgM. Вони з'являються в крові через 2 – 3 тижні після інфікування і зберігаються впродовж 2 – 6 місяців. Позитивний результат свідчить про те, що інфекція активна зараз.

Антитіла до вірусу гепатиту А (IgM і IgG). Тест знаходить два види антитіл: IgM і IgG. Позитивний результат означає, що людина робила щеплення проти гепатиту або була інфікована, за допомогою тесту можна визначити, коли саме. Якщо є підозри на гостру форму гепатиту, потрібно окремо здати тест тільки на антитіла IgM.

Тести на гепатит B

Антитіла до антигену вірусу гепатиту B (IgM). Тест виявляє тільки антитіла IgM. Позитивний результат вказує на те, що інфекція активна в час здачі тесту.

Антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту B (IgM і IgG) – тест знаходить два види антитіл: IgM і IgG. Позитивний результат означає, що людина була заражена вірусом гепатиту B, але не показує, коли саме. При підозрі на гостру форму, додатково призначають тест тільки на антитіла IgM.

Поверхневий антиген вірусу гепатиту В. Тест виявляє білок, який знаходиться на поверхні вірусу гепатиту B. Це свідчить або про гостру, або хронічну форму гепатиту. Щоб уточнити діагноз, потрібні додаткові тести.

Антитіла до поверхневого антигену вірусу гепатиту B. Позитивний результат означає, що людина перехворіла на гепатит і вже одужала. Результат також буде позитивним у випадку щеплення проти гепатиту.

Тести на гепатит С

Антитіла до вірусу гепатиту С. Позитивний результат означає, що людина була заражена, але за допомогою тесту можна визначити, коли саме. Щоб уточнити діагноз, потрібні додаткові тести.

Тест на РНК вірусу. За допомогою аналізу можна підтвердити, що інфекція активна наразі.

Профілактика гепатиту

Щоб попередити гепатит B, у перші 24 години після народження малюку можна зробити щеплення. Всього потрібно вакцинуватися тричі. Другу дозу вводять у 2 місяці, третю – у пів року.

Це важливо, оскільки гепатит B найнебезпечніший саме для немовлят до року. Щоб захист був повноцінним, потрібно усі три ін'єкції. Щеплення запобігає інфекції та її хронічним наслідкам на 96%. Захист зберігається близько 20 років, а в деяких випадках – впродовж усього життя.



Вакцинація проти гепатиту можлива / Фото Getty Images

Дорослому, у випадку відсутності вакцинації в дитинстві, слід звернутися до сімейного лікаря та проконсультуватися щодо щеплення.

Також попередити можна інфекцію гепатиту D шляхом вакцинації проти гепатиту В.

Є щеплення проти гепатиту A – ця вакцина не включена до Календаря щеплень, тож її слід купувати самостійно. Вакцини від гепатиту C не існує.