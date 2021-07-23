Герпес заразний з того моменту, коли людина вперше відчула поколювання, біль або інші ознаки, до повного загоєння. Якщо герпес з'являється регулярно, можна використовувати противірусні креми, як тільки з'являється поколювання.

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Як вилікувати герпес вдома

використовувати сонцезахисний бальзам для губ SPF 15 або вище, якщо перебуваєте на сонці;

прикласти компрес. Холодний компрес зменшує почервоніння, допомагає видалити скоринку і прискорити загоєння, а теплий полегшує біль;

ретельно мити руки з милом, перш ніж торкатися до себе й інших людей, в тому числі до і після нанесення крему;

пити парацетамол або ібупрофен, якщо є висока температура або герпес болить. Біль можуть полегшити креми з лідокаїном або бензокаїном;

їсти прохолодну, м'яку їжу і пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Як не заразити інших

Якщо у вас герпес – не цілуйте нікого і не діліться нічим, що стикається з герпесом, наприклад рушником, столовими приборами, кремом від герпесу або губною помадою. Не займайтеся оральним сексом, поки герпес повністю не заживе – інакше є ризик заразити партнера генітальним герпесом. Не можна чіпати герпес, крім моменту нанесення крему, при цьому не потрібно втирати крем – досить просто намазати його зверху.

Медикаментозне лікування герпесу

Дерматолог може призначити противірусні препарати, наприклад ацикловір, фамцикловір або валацикловір, а також виписати мазь, щоб полегшити біль, свербіння або прискорити загоєння герпесу.