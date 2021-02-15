Степанов пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться, – Гетманцев
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нібито пообіцяв, що вакцинація має розпочаись до кінця цього тижня. Хоча раніше припускали, що її початок припаде на 15 лютого.
Джерело:24 канал
Вакцинація не розпочалась 15 лютого через деякі технічні питання. Про це заявив глава комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Він (Степанов – 24 канал) пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, за станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться,
– зауважив Гетманцев.
До речі, Степанов зазначав, що процес відвантаження вакцин вже триває.
Гетманцев розповів, коли почнеться вакцинація, дивіться відео:
Що цьому передувало
- Напередодні Степанов заявив, що вакцина трошки "затримується". За його словами, перші вакцини проти COVID-19 країна може отримати вже 16 – 17 лютого.
- Раніше міністр запевняв, що вакцинація почнеться 15 лютого. Однак він зазначив, що таку дату він назвав, ґрунтуючись на інформації про поставку вакцин.
- До кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.
- Крім того, Україна очікує дозволу ще на 3 мільйони доз.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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