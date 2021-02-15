Степанов пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться, – Гетманцев

Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нібито пообіцяв, що вакцинація має розпочаись до кінця цього тижня. Хоча раніше припускали, що її початок припаде на 15 лютого.
Вакцинація не розпочалась 15 лютого через деякі технічні питання. Про це заявив глава комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Він (Степанов – 24 канал) пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, за станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться,
– зауважив Гетманцев.
До речі, Степанов зазначав, що процес відвантаження вакцин вже триває.
Гетманцев розповів, коли почнеться вакцинація, дивіться відео:
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу