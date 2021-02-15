Степанов пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться, – Гетманцев

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нібито пообіцяв, що вакцинація має розпочаись до кінця цього тижня. Хоча раніше припускали, що її початок припаде на 15 лютого.

Вакцинація не розпочалась 15 лютого через деякі технічні питання. Про це заявив глава комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він (Степанов – 24 канал) пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, за станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться,

– зауважив Гетманцев.

До речі, Степанов зазначав, що процес відвантаження вакцин вже триває.

Гетманцев розповів, коли почнеться вакцинація, дивіться відео:

Що цьому передувало

Напередодні Степанов заявив, що вакцина трошки "затримується". За його словами, перші вакцини проти COVID-19 країна може отримати вже 16 – 17 лютого.

Раніше міністр запевняв, що вакцинація почнеться 15 лютого. Однак він зазначив, що таку дату він назвав, ґрунтуючись на інформації про поставку вакцин.

До кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Крім того, Україна очікує дозволу ще на 3 мільйони доз.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу