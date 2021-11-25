Геї виявилися значно успішнішими за гетеросексуальних чоловіків: цікаве дослідження в США

Виявилось, що геї зі США перевищують гетеросексуальних чоловіків за успіхами в освіті майже вдвічі. А ось лесбійки навпаки – вони чомусь удвічі частіше за гетеросексуальних жінок кидають коледж.

Люди ЛГБТ-спільноти були фактично невидимі у великих вибірках статистики, через що соціологи не могли робити однозначних висновків про масштаби дискримінації в різних сферах життя. За останні 10 років ситуація змінилась – національні соцопитування в США накопичили досить великий обсяг даних з урахуванням сексуальної орієнтації.

До теми Держкіно виділило 20 мільйонів гривень на перший фільм про ЛГБТ з Ахтемом Сеітаблаєвим

Доцент з Університету Нотр-Дам Джоел Міттльман проаналізував архів одразу чотирьох опитувальників. Підсумки аналізу вищої освіти виявились великим сюрпризом для соціолога. До прикладу, із середини 20 століття жінки почали "відвойовувати" у чоловіків успіхи в академічній сфері. На сьогодні співвідношення дівчат та юнаків в американських коледжах становить приблизно 60/40. При цьому жінки демонструють у середньому кращу успішність і частіше за чоловіків здобувають вищу освіту.

Але додавання чинника сексуальної орієнтації цікавим чином змінює картину.

Так, найбільш високоосвічена категорія американців серед усіх етнічних груп – гомосексуальні чоловіки:

Приблизно 52% з них мають ступінь бакалавра, що в порівнянні з усіма дорослими в країні виглядає навіть аномально (у США бакалаврат закінчили лише 36% повнолітнього населення).

При цьому кількість геїв з науковим ступенем удвічі вища, ніж кількість гетеросексуальних чоловіків (6% проти 3%).

А якщо розглядати геїв із США як окрему групу населення Землі, то за рівнем вищої освіти вони випереджають навіть мешканців Люксембургу, де бакалаврат або магістратуру закінчили 46,6% мешканців.

Як орієнтація може впливати на навчання

Але чому лесбійки удвічі частіше за гетеросексуальних жінок кидають коледж – невідомо. Міттльман поки що наважується робити лише обережні припущення. На його думку, перевага геїв над гетеросексуалами у навчанні може бути зумовлена ​​гіперкомпенсацією соціального несхвалення їхньої орієнтації. До прикладу, щоб заробити заохочення та визнання з боку викладача чи наставника. Чому для жінок все навпаки вчений поки що не готовий сказати.

Окрім цього, залишається не зовсім зрозумілий вплив бісексуальності на освіту.