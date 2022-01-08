На це важливе відкриття вже відреагував кіпрський міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас. Він наголосив, що країна пишається своїми вченими.

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Науковці з Кіпру повідомили про новий варіант COVID-19

Про виявлений новий варіант коронавірусу 8 січня оголосив доктор Леонтіос Кострикіс. Він очолює групу науковців, які працюють у лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету.

Ми виявили значну кількість мутацій, які раніше були лише у випадках з Омікроном. Вони відрізняються від інших варіантів тим, що мають 30 мутацій,

– зауважив вчений.

За його словами, 10 із них (мутацій – 24 канал) було ідентифіковано саме у зразках, взятих на Кіпрі. Новий варіант виявили у 25 зразках. У 11 випадках їх було взято у людей, госпіталізованих з коронавірусом.

Між Дельтакроном та госпіталізацією може бути зв'язок

Науковець пояснив, що частота мутацій була вищою серед тих, хто перебуває в лікарні. На його думку, це може означати, що існує певний зв'язок між Дельтакроном та госпіталізацією.

Цікаво! Досить ймовірно, що новий варіант не був виявлений більше ніде у світі. Кіпрські вчені вважають, що це відкриття може становити глобальний інтерес.

Усі зразки передали у базу даних GISAID (глобальна наукова ініціатива). Завдяки цьому з ними зможе ознайомитися світова наукова спільнота. Очільник кіпрського МОЗ уточнив, що згодом його відомство повідомить більше деталей про Дельтакрон.

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