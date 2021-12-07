Про це міністр охорони здоров'я сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він розповів, що в програму медичної гарантії додали 34 мільярди гривень. Це для того, щоб зробити базовий рівень зарплати для лікаря 20 тисяч гривень, а для медичної сестри – 13 500 гривень і від цього рухатися далі.

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Заклали фундамент зростання заробітних плат, – Ляшко

"Ми не просто даємо, як це було раніше, через тарифну сітку. Ми даємо через тариф. Тобто ці 20 тисяч і 13 500 гривень прийдуть до лікаря через надання медичної послуги, до закладу охорони здоров'я. В закладі – вже буде заробітна плата", – сказав міністр.

Пріоритетом 2022 року ми для себе визначили забезпечення ринкових заробітних плат, потім будемо йти до гідних зарплат медичних працівників,

– заявив Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко зазначив, що зарплата лікарів на ринку в середньому була 500 доларів, у медичної сестри – у два рази менша. Тому в Україні наразі заклали ринкову й вона збільшується, але, наголосив міністр, повинна бути гідною.

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"Престижність професії лікаря повинна відчуватись у діях влади. Тому ми закладаємо сьогодні зростання заробітних плат з подальшим його збільшенням. Ми заклали фундамент", – сказав міністр охорони здоров'я.

Плани щодо закупівлі обладнання

Також він зазначив, що у планах – інфраструктурні зміни. Вони розпочнуться у 2022 році і закінчаться до кінця 2023 року, мовиться як про будівництво, так і про технічне переоснащення.

Закладені гроші як для фінансового кредитних угод, так і для прямих закупівель медичного обладнання. За словами глави МОЗ, мовиться про великогабаритне дороге обладнання, зокрема:

лінійні прискорювачі;

МРТ (магнітно-резонансна томографія);

КТ (комп'ютерна томографія).

Важливо! Верховна Рада 2 листопада ухвалила у першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік. У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу