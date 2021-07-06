Зокрема, навіть певних дефектів. Вчені провели нове дослідження з цього приводу разом з Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, щоб з'ясувати, у чому насправді проблема.
Увага Не лише COVID-19: які ще недуги можуть вас спіткати в подорожах
Гігієнічна гіпотеза
У медицині "гігієнічна гіпотеза" стверджує, що вплив дітей раннього віку певних мікроорганізмів захищає від алергічних захворювань. Тим самим сприяє розвитку імунної системи.
Існує загальна думка, що західне суспільство XXI століття є занадто гігієнічним. Це означає, що малюки та діти, швидше за все, будуть менш схильні до впливу мікробів у ранньому віці. Відтак – стають менш стійкими до алергії.
Результати нового дослідження
У роботі, опублікованій у Journal of Allergy and Clinical Immunology, дослідники вказують на 4 суттєві причини, які, за їхніми словами, спростовують цю теорію. Вони зробили висновок, що "ми перебуваємо не настільки в стерильному середовищі, що це нам може зашкодити".
Вплив мікроорганізмів у ранньому віці є важливим для формування імунної та метаболічної систем,
– вважає професор медичної мікробіології Грем Рук.
"Організми, які заселяють наш кишківник, шкіру та дихальні шляхи, також відіграють важливу роль у підтримці нашого здоров'я аж до глибокої старості: тому протягом усього життя нам необхідний вплив цих корисних мікроорганізмів", – додав він.
Ми їх отримуємо переважно від наших матерів, інших членів сім'ї та природного середовища. Тож, дослідники переконують, що гігієна – важлива та необхідна, втім не варто це робити надміру та фанатично. Річ у тім, що ми можемо блокувати не лише вплив збудників хвороб, а й корисних організмів.
Цікаво Яка температура повітря є найкращою та найгіршою для людей
Який зв'язок між прибиранням та проблемами зі здоров'ям
В огляді доказів дослідники вказують на 4 фактори:
- Мікроорганізми, знайдені в сучасному домі, значною мірою не ті, які нам потрібні для імунітету.
- Вакцини, крім того, що захищають нас від інфекцій, роблять набагато більше для зміцнення нашої імунної системи.
- Мікроорганізми природного середовища особливо важливі для нашого здоров'я.
- Також дослідження демонструють, що епідеміологи виявили зв'язок між прибиранням будинку та певними проблемами зі здоров'ям, зокрема алергією. Це часто виникає не через видалення організмів, а через вплив очисних засобів на легенів. Це спричиняє певний тип пошкодження й спонукає до алегрічних реакцій.
Професор Рук додав: "Отже, прибирання будинку – це добре, і особиста чистота – теж добре. Однак для запобігання розповсюдження інфекції треба змінити практики прибирання і обмежити прямий вплив дітей на засоби для прибирання".