Гігієнічна гіпотеза: чи насправді стерильна чистота лише погіршує імунітет в дітей

Санітайзери, антисептики та постійне миття рук – стали важливою частиною нашого життя. Втім, деякі засоби можуть мати негативний вплив на імунну систему дітей.

Зокрема, навіть певних дефектів. Вчені провели нове дослідження з цього приводу разом з Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, щоб з'ясувати, у чому насправді проблема.

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Гігієнічна гіпотеза

У медицині "гігієнічна гіпотеза" стверджує, що вплив дітей раннього віку певних мікроорганізмів захищає від алергічних захворювань. Тим самим сприяє розвитку імунної системи.

Гігієнічна гіпотеза – це наукове припущення, що боротьба дитячого організму у ранньому віці з великою кількістю збудників хвороб, розвиває імунну систему і запобігає перебігу автоімунних хвороб.

Існує загальна думка, що західне суспільство XXI століття є занадто гігієнічним. Це означає, що малюки та діти, швидше за все, будуть менш схильні до впливу мікробів у ранньому віці. Відтак – стають менш стійкими до алергії.

Результати нового дослідження

У роботі, опублікованій у Journal of Allergy and Clinical Immunology, дослідники вказують на 4 суттєві причини, які, за їхніми словами, спростовують цю теорію. Вони зробили висновок, що "ми перебуваємо не настільки в стерильному середовищі, що це нам може зашкодити".

Вплив мікроорганізмів у ранньому віці є важливим для формування імунної та метаболічної систем,

– вважає професор медичної мікробіології Грем Рук.

"Організми, які заселяють наш кишківник, шкіру та дихальні шляхи, також відіграють важливу роль у підтримці нашого здоров'я аж до глибокої старості: тому протягом усього життя нам необхідний вплив цих корисних мікроорганізмів", – додав він.

Ми їх отримуємо переважно від наших матерів, інших членів сім'ї та природного середовища. Тож, дослідники переконують, що гігієна – важлива та необхідна, втім не варто це робити надміру та фанатично. Річ у тім, що ми можемо блокувати не лише вплив збудників хвороб, а й корисних організмів.

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Який зв'язок між прибиранням та проблемами зі здоров'ям

В огляді доказів дослідники вказують на 4 фактори:

Мікроорганізми, знайдені в сучасному домі, значною мірою не ті, які нам потрібні для імунітету. Вакцини, крім того, що захищають нас від інфекцій, роблять набагато більше для зміцнення нашої імунної системи. Мікроорганізми природного середовища особливо важливі для нашого здоров'я. Також дослідження демонструють, що епідеміологи виявили зв'язок між прибиранням будинку та певними проблемами зі здоров'ям, зокрема алергією. Це часто виникає не через видалення організмів, а через вплив очисних засобів на легенів. Це спричиняє певний тип пошкодження й спонукає до алегрічних реакцій.

Професор Рук додав: "Отже, прибирання будинку – це добре, і особиста чистота – теж добре. Однак для запобігання розповсюдження інфекції треба змінити практики прибирання і обмежити прямий вплив дітей на засоби для прибирання".