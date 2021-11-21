Глава компанії-розробника Pfizer розповів, як часто треба буде робити щеплення проти COVID-19

Генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу потрібно проводити щороку.

Вакцинація – ефективна протидія COVID-19

Глава фармкомпанії вважає, що протистояти поширенню коронавірусу можна лише за допомогою вакцинації. Тож, за його словами, у майбутньому робити щеплення від COVID-19 потрібно буде регулярно.

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Проходити ревакцинацію від коронавірусу, швидше за все, буде потрібно щороку,

– заявив він.

Попередньо глава BioNTech також заявив, що необхідності у виробництві нових вакцин проти коронавірусу зараз немає.

Однак, за його словами, нові препарати можуть знадобитися світу у 2022 році.

Головне про ревакцинацію проти COVID-19

До слова, ревакцинацію та вакцинацію бустерною дозою проводять активно в Ізраїлі. Країна одна з перших прийняла це рішення, так станом на вересень ревакцинували майже 3 мільйони людей – це 31,44% дорослого населення.

Натомість в Україні наразі не йдеться про ревакцинацію, отримати третю дозу препарату проти COVID-19 можна лише в тому випадку, якщо це потрібно для поїздки за кордон, де це вимагають.

Також найближчим часом робити третє щеплення можуть рекомендувати людям з груп ризику – з ослабленим імунітетом. Додаткове щеплення пропонуватимуть зробити після 6 – 8 місяців після стандартного курсу вакцинації.

Ревакцинація та бустерна доза вакцини – це різні речі!

Бустерна доза вакцини призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робитимуть не раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення.

Третя доза вакцини робиться щонайменше після 28 днів після другої дози. Її можуть рекомендувати для людей, у яких немає достатньо сильної імунної відповіді від перших двох доз.