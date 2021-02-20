Глава МОЗ Аргентини подав у відставку після скандалу з вакцинацією

Глава міністерства охорони здоров'я Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія оголосив, що звільняється з посади. Нагадаємо, у країні почався скандал через вакцинацію наближених до уряду осіб позачергово.

Гарсія зазначив, що “всі вакциновані входять в групу осіб, яким віддається пріоритет в рамках кампанії” по вакцинації. На його думку, ситуація з позачерговим щепленням стала результатом "непорозуміння".

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У відповідь на ваше прохання я подаю у відставку з поста міністра охорони здоров’я,

– заявив очільник МОЗ Аргентини.

Також стало відомо, що президент Аргентини призначив заступником міністра охорони здоров’я Карлу Віссотті новою главою відомства.

“Карла Віссотті, яка в даний час займає пост заступника міністра з питань доступу до охорони здоров’я, завтра вступить на посаду глави МОЗ замість Гінеса Гонсалеса Гарсії, який подав президенту Альберту Фернандесу заяву про відставку”, — йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Що відомо про скандал

Днями раніше аргентинський журналіст Орасіо Вербітскі в ефірі радіостанції El Destape розповів, що зміг вакцинуватися від коронавірусу після того, як звернувся за допомогою до “свого старого друга Гінеса”. Аргентинські видання переконують, що крім журналіста без публічного розголосу і поза рамками плану імунізації населення зробили щеплення кілька чиновників.

В Україні також говорять про відставку глави МОЗ Максима Степанова

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку. Це зроблять, якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація.



Також Ірина Верещук відзначила, що фракція "Слуга народу" ініціюватиме відставку Степанова.

Однак днями повідомили, що Максим Степанов поїхав до Індії. Цей крок прирівняли до "втечі" міністра. Все для того, щоби начебто проконтролювати відправку партії вакцини від коронавірусу.



Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу