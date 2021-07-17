Чиновник розповів, що у нього погіршилось самопочуття, тож він зробив швидкий тест. Результат був позитивним.

Читайте також Pfizer чи CoronaVac: нове дослідження показало рівень антитіл обох вакцин

Симптоми "дуже легкі"

Тепер Джавід перебуває на самоізоляції разом з родиною. Він чекає результати ПЛР-тесту.

Окремо чиновник зазначив, що має дуже "легкі" симптоми. Тому закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це.

Коронавірус у Великій Британії: що відомо