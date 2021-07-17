Глава МОЗ Великої Британії каже, що інфікувався коронавірусом, хоч був вакцинований
17 липня 2021 , 21:51Читать новость на русском
Джерело:твіттер Саджида Джавіда
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід стверджує, що отримав позитивний тест на коронавірус. Раніше він повністю вакцинувався.
Чиновник розповів, що у нього погіршилось самопочуття, тож він зробив швидкий тест. Результат був позитивним.
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Симптоми "дуже легкі"
Тепер Джавід перебуває на самоізоляції разом з родиною. Він чекає результати ПЛР-тесту.
Окремо чиновник зазначив, що має дуже "легкі" симптоми. Тому закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це.
Коронавірус у Великій Британії: що відомо
- На початку липня у Великій Британії було погіршення епідемічної ситуації. За добу, 6 липня, в країні виявили 28 773 випадки COVID-19. Крім того, там активно ширився новий штам Дельта.
- Проте прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії з 19 липня планують скасувати обов’язкове носіння масок і соціальне дистанціювання.
- Станом на 17 липня у Великій Британії виявили понад 5,3 мільйона випадків COVID-19. На жаль, понад 129 тисяч людей померли.