Глава МОЗ Великої Британії каже, що інфікувався коронавірусом, хоч був вакцинований

17 липня 2021 , 21:51
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Джерело:

твіттер Саджида Джавіда

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід стверджує, що отримав позитивний тест на коронавірус. Раніше він повністю вакцинувався.

Чиновник розповів, що у нього погіршилось самопочуття, тож він зробив швидкий тест. Результат був позитивним. 

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Симптоми "дуже легкі"

Тепер Джавід перебуває на самоізоляції разом з родиною. Він чекає результати ПЛР-тесту.

Окремо чиновник зазначив, що має дуже "легкі" симптоми. Тому закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це.

 

Коронавірус у Великій Британії: що відомо

  • На початку липня у Великій Британії було погіршення епідемічної ситуації. За добу, 6 липня, в країні виявили 28 773 випадки COVID-19. Крім того, там активно ширився новий штам Дельта.
  • Проте прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії з 19 липня планують скасувати обов’язкове носіння масок і соціальне дистанціювання.
  • Станом на 17 липня у Великій Британії виявили понад 5,3 мільйона випадків COVID-19. На жаль, понад 129 тисяч людей померли.
Автор: Ольга Музика