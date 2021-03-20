Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною "Супутник V"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини від коронавірусу "Супутник V"
Джерело:Фейсбук-сторінка Сійярто
Петер Сійярто хворів на коронавірусну інфекцію ще у листопаді 2020 року. Тоді хворобу виявили під час поїздки до Південно-Східної Азії.
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Глава МЗС Угорщини вирішив отримати щеплення російською вакциною "Супутник V", яка ще не затверджена регулятором Євросоюзу.
Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Спутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів,
– написав Петер Сійярто у фейсбуці.
Раніше прем’єр Віктор Орбан заявляв, що члени уряду чекають своєї черги вакцинуватися. Також головний медичний директор Сесілія Мюллер вважає важливим отримати щеплення якнайшвидше.
Вакцина "Супутник V": факти, про які слід знати
- Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V". Препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань.
- Крім того, ЄС планує запровадити COVID-паспорти. Однак не знає, що робити зі Словаччиною та Угорщиною, які закупили російську вакцину.
- Росія намагається нав'язати свій "Супутник V" іншим країнам. Секретар РНБО України назвав таку поведінку "дипломатично-вакційною грою".
- А міністр культури Олександр Ткаченко пов'язав чутки про смертельні наслідки вакцинації AstraZeneca з піаром Росією "Супутника V". У Москві заяву назвали "фантазійним світом України".
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