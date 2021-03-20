Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини від коронавірусу "Супутник V"

Петер Сійярто хворів на коронавірусну інфекцію ще у листопаді 2020 року. Тоді хворобу виявили під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Читайте також У нас з Росією війна, – Шмигаль пояснив, чому Україна відмовилася від "Супутника V"

Глава МЗС Угорщини вирішив отримати щеплення російською вакциною "Супутник V", яка ще не затверджена регулятором Євросоюзу.

Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Спутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів,

– написав Петер Сійярто у фейсбуці.

Російську вакцину "Супутник V" офіційно заборонили в Україні. Кабінет Міністрів не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовила держава-агресор.

Раніше прем’єр Віктор Орбан заявляв, що члени уряду чекають своєї черги вакцинуватися. Також головний медичний директор Сесілія Мюллер вважає важливим отримати щеплення якнайшвидше.

Вакцина "Супутник V": факти, про які слід знати