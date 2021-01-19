Вакцину проти коронавірусу розподіляють нерівномірно. Саме через це світ перебуває на межі "катастрофічного морального падіння", як вважає очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Очільник ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) Тедрос Аданом Гебреісус застеріг про небезпеку нерівномірного розподілу вакцин проти COVID-19 по світу. Про це розповіли у BBC.

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Гебреісус запевнив, що проблеми вакцинації й доступності вакцин для різних країн світу серйозно турбують ВООЗ. Адже світ перебуває на межі "катастрофічного морального падіння" через несправедливий розподіл вакцин.

"Ціну невдачі сплатимо життями"

На думку глави ВООЗ, молодих і здорових людей з багатих країн несправедливо вакцинувати першими, а вразливих людей в бідніших країнах – тільки опісля.

У 49 країнах з високим рівнем доходів станом на січень 2021 року вже введено до 40 мільйонів доз вакцин. Та є країни значно бідніші, де досі тільки кілька десятків людей отримали вакцину.

Я повинен бути відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального падіння. А ціну цієї невдачі сплатимо життями й грошима – у найбідніших країнах світу,

– заявив Гебреісус.

Яка ситуація з вакцинацією проти коронавірусу в Україні? 14 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що масова вакцинація проти COVID-19 в Україні почнеться в лютому.



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