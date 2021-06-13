Як заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус, ВООЗ не виключає версію лабораторного походження COVID-19.
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Гебрейесус звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.
Він зазначив, що встановити походження вірусу треба хоча б "з поваги" до 175 мільйонів людей, які заразилися ним, і 3,7 мільйона жертв.
"Я думаю, що знати, звідки цей вірус стався, варто з поваги, якої ці люди заслуговують, а також для того, щоб ми могли запобігти його повторенню", – сказав генеральний директор ВООЗ.
Гебрейесус додав, що висновки, зроблені після першого етапу розслідувань про походження коронавірусу, не є остаточними.
Є чотири гіпотези, але не вони остаточні. Я вважаю, що всі чотири гіпотези повинні обговорюватися. І ми повинні перейти до другого етапу, щоб насправді встановити походження коронавірусу,
– повідомив він.