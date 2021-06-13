Глава ВООЗ не виключив гіпотезу про витік коронавірусу з лабораторії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає всі версії походження коронавірусу SARS-CoV-2. Серед них – витік з лабораторії.

Як заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус, ВООЗ не виключає версію лабораторного походження COVID-19.

Читайте також Британські вчені заявили про зміну головних симптомів COVID-19

Гебрейесус звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.

Він зазначив, що встановити походження вірусу треба хоча б "з поваги" до 175 мільйонів людей, які заразилися ним, і 3,7 мільйона жертв. ​​

"Я думаю, що знати, звідки цей вірус стався, варто з поваги, якої ці люди заслуговують, а також для того, щоб ми могли запобігти його повторенню", – сказав генеральний директор ВООЗ.

Гебрейесус додав, що висновки, зроблені після першого етапу розслідувань про походження коронавірусу, не є остаточними.

Є чотири гіпотези, але не вони остаточні. Я вважаю, що всі чотири гіпотези повинні обговорюватися. І ми повинні перейти до другого етапу, щоб насправді встановити походження коронавірусу,

– повідомив він.