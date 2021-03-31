У ВООЗ закликали розслідувати теорію витоку коронавірусу з лабораторії. Водночас експерти визнають, що це – найменш вірогідна гіпотеза.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що людство потребує додаткових досліджень щодо походження COVID-19. Участь у них мають взяти міжнародні фахівці.

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Група вчених також відвідала кілька лабораторій в Ухані і розглянула можливість потрапляння вірусу у людську популяцію у результаті лабораторного інциденту,

– заявив Гебреісус.

Наразі у ВООЗ оголосили про 4 можливі джерела вірусу.

Які це джерела

Від кажанів до людей;

зараження безпосередньо через кажанів;

зараження через продукти;

витік вірусу з лабораторії.

Зверніть увагу! Вчені оголосили, що наявні вакцини від коронавірусу можуть вже через рік втратити свою ефективність. Мутації коронавірусу вимагатимуть препаратів нового покоління.