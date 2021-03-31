Глава ВООЗ закликає розслідувати теорію витоку коронавірусу з лабораторії
У ВООЗ закликали розслідувати теорію витоку коронавірусу з лабораторії. Водночас експерти визнають, що це – найменш вірогідна гіпотеза.
Джерело:CNN
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що людство потребує додаткових досліджень щодо походження COVID-19. Участь у них мають взяти міжнародні фахівці.
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Група вчених також відвідала кілька лабораторій в Ухані і розглянула можливість потрапляння вірусу у людську популяцію у результаті лабораторного інциденту,
– заявив Гебреісус.
Наразі у ВООЗ оголосили про 4 можливі джерела вірусу.
Які це джерела
- Від кажанів до людей;
- зараження безпосередньо через кажанів;
- зараження через продукти;
- витік вірусу з лабораторії.
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