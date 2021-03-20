Глава Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт з ЄС
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт AstraZeneca через те, що компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату.
Джерело:Funkle Mediengruppe
Голова Єврокомісії сказала, що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.
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У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни,
– заявила фон дер Ляйєн.
Затримки з доставкою в AstraZeneca пояснюють проблемою виробництва. Додамо, раніше іноземні ЗМІ писали, що AstraZeneca у другому кварталі 2021 року зможе поставити менше 90 мільйонів доз вакцини в Європейський союз, в той час як за контрактом вона зобов'язалася доставити в країни співтовариства 180 мільйонів доз.
Що відомо про вакцину AstraZeneca: коротко
- За тиждень 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca. Вони побоювались побічних ефектів, зокрема утворення тромбів.
- Зі свого боку розробники ліків запевнили, що вони безпечні.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною
Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca.
- Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.
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