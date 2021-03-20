Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт AstraZeneca через те, що компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату.

Голова Єврокомісії сказала, що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.

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У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни,

– заявила фон дер Ляйєн.

Затримки з доставкою в AstraZeneca пояснюють проблемою виробництва. Додамо, раніше іноземні ЗМІ писали, що AstraZeneca у другому кварталі 2021 року зможе поставити менше 90 мільйонів доз вакцини в Європейський союз, в той час як за контрактом вона зобов'язалася доставити в країни співтовариства 180 мільйонів доз.

Що відомо про вакцину AstraZeneca: коротко