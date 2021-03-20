Глава Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт з ЄС

Джерело:Funkle Mediengruppe
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт AstraZeneca через те, що компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату.
Голова Єврокомісії сказала, що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.
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У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни,
– заявила фон дер Ляйєн.
Затримки з доставкою в AstraZeneca пояснюють проблемою виробництва. Додамо, раніше іноземні ЗМІ писали, що AstraZeneca у другому кварталі 2021 року зможе поставити менше 90 мільйонів доз вакцини в Європейський союз, в той час як за контрактом вона зобов'язалася доставити в країни співтовариства 180 мільйонів доз.