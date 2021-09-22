Між тим, решта делегації також пройшла тестування, всі отримали негативний результат. Відомо, що глава бразильського міністерства охорони здоров'я вже раніше був вакцинований від коронавірусу.
Увага Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я
Як повідомляють в уряді Бразилії, міністр почувається добре. Він залишиться в ізоляції в США.
Відомо, Марсело Кейрога у понеділок під час зустрічі з президентом Бразилії Жаїром Болсонаро сидів поруч з Борисом Джонсоном та міністром закордонних справ Ліз Трасс. Він підтвердив свій позитивний тест у твітері.
Джонсон та інші члени британської делегації не були в масках, хоча Кейрога була.
За останній тиждень глава держави кілька разів заявляв, що він не вакцинований, зазначивши, що робити щеплення – це "особисте рішення". Він вже перехворів на коронавірус у 2019 році.
Генасамблея ООН: коротко
- 21 вересня відбулося відкриття 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
- В ній бере участь і президент України Володимир Зеленський.
- Крім цього, угорський політик Петер Сійярто може не потрапити на сесію 76-ї Генасамблеї ООН. Це зумовлено тим, що міністр закордонних справ Угорщини щепився російською вакциною "Спутник V".