Між тим, решта делегації також пройшла тестування, всі отримали негативний результат. Відомо, що глава бразильського міністерства охорони здоров'я вже раніше був вакцинований від коронавірусу.

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Як повідомляють в уряді Бразилії, міністр почувається добре. Він залишиться в ізоляції в США.

Відомо, Марсело Кейрога у понеділок під час зустрічі з президентом Бразилії Жаїром Болсонаро сидів поруч з Борисом Джонсоном та міністром закордонних справ Ліз Трасс. Він підтвердив свій позитивний тест у твітері.

Джонсон та інші члени британської делегації не були в масках, хоча Кейрога була.

Президент країни досі нещеплений Президент Бразилії Жаїір Болсонару виступив на генеральній асамблеї ООН. Він не був щепленим, чим і знехтував головну вимогу для всіх учасників.

За останній тиждень глава держави кілька разів заявляв, що він не вакцинований, зазначивши, що робити щеплення – це "особисте рішення". Він вже перехворів на коронавірус у 2019 році.

Цікаво! Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 20 вересня зустрівся з президентом Бразилії і закликав колегу зробити щеплення. Президент у відповідь помахав пальцем і сказав: "Ще ні". Зауважимо, бразильський глава держави – єдиний з лідерів G20, який публічно заявляє, що не вакцинувався.

Генасамблея ООН: коротко