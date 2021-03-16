У глибинах океану знайшли невідомі мікроби, які не розпізнає людський імунітет

Група експертів заглянула на глибину понад 3 000 метрів Тихого океану. Вчені намагались знайти нові типи мікробних організмів, з якими люди ніколи не стикались раніше.

Спільне дослідження, проведене Лабораторією морської екології Ротяна в Бостонському університеті, лабораторією Кагана в Гарвардській медичній школі, Бостонською дитячої лікарнею та урядом Республіки Кірибаті показало, що існують бактерії, які повністю чужорідні для людини.

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Ці бактерії на стільки невідомі організму людини, що імунні клітини взагалі їх не розпізнають. Це руйнує давнє переконання про те, що наші клітини можуть розпізнавати будь-які бактерії, з якими взаємодіють.

Наша команда виявила і культивувала нові мікроби, які повністю несприйнятливі до імунної системи людини,

– заявив доцент кафедри біології Коледжу мистецтв і наук штату Нью-Йорк Ренді Ротян.

Ці несподівані висновки є кульмінацією п'ятирічних досліджень, проведених на території 2000 морських миль в центральних водах Тихого океану. Робота проводилась у найбільшому і найглибшому об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – на територіях островів Фенікс.

Чому це важливе дослідження:

Мікроорганізми такого типу відкривають можливості для нових біологічних інструментів та терапевтичних засобів.

До прикладу, використання мовчазних бактерій може бути способом доставки певних ліків в організм.

Також ці бактерії теоретично можна використовувати для імунної терапії.

І, фактично, вчені зуміли відкрити новий світ бактерій.

Вчені продовжать своє дослідження та постараються з'ясувати походження цих глибоководних бактерій. Також вони вийдуть за межі вод Кірибаті та досліджуватимуть глибини океану у водах США.