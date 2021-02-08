Оскільки хронічні захворювання можуть погіршити перебіг COVID-19, вважається, що чим здоровіша людина, тим у неї більше шансів перехворіти легко і без наслідків. Вчені висунули гіпотезу, що кишкові паразити, особливо гельмінти, якимось чином сприяють зниженню ризику тяжкого перебігу коронавірусу.

Як відбувалося дослідження

В ефіопському дослідженні, результати якого ще не пройшли експертну оцінку, взяли участь 500 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Близько 87% в цій вибірці мали безсимптомний, легкий або помірний перебіг захворювання. Аналізи калу показали, що 52% пацієнтів заражені однією або декількома паразитарними інфекціями.

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Коронавірус та паразити

Автори дослідження виявили, що пацієнти з кишковими захворюваннями переносять COVID-19 легше, ніж інші хворі. З 270 пацієнтів, у яких були виявлені паразити, лише у 8% коронавірус протікав у важкій формі. Водночас групі без паразитарних інфекцій з 248 осіб у 47 були ускладнення.

Після коригування даних з урахуванням віку та наявності хронічних захворювань автори дослідження з'ясували, що в цілому наявність паразитарної інфекції знижує ймовірність тяжкого перебігу COVID-19 на 60%. Найвищі шанси перенести коронавірус в легкій формі були у пацієнтів з гельмінтозом – 63%.

Чому паразити впливають на перебіг коронавірусу

Вчені припустили, що паразитарна інфекція може надавати імуномодулювальну дію, яка впливає на реакцію організму при зустрічі з іншими патогенами. Крім того, паразити потенційно можуть змінити імунну відповідь організму на SARS-Cov-2.

Паразитарні інфекції широко поширені в усьому світі, за даними ВООЗ, лише гельмінтами, які передаються через ґрунт заражені близько 1,5 мільярда осіб. В основному це жителі країн третього світу, проте навіть в більш розвинених регіонах ураженість населення паразитами досить висока.